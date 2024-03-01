Demo Depan DPR, Refly Harun Serukan Pemakzulan Jokowi

Refly Harun beroarasi dalam demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Felldy)

JAKARTA - Pakar hukum tata negara yang juga Juru Bicara Timnas AMIN, Refly Harun menyerukan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan itu disampaikan Refly dalam unjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/2/2024) siang.

Mulanya, Refly menegaskan bahwa kegiatan unjuk rasa ini merupakan bentuk parlemen jalanan. Ia berkata unjuk rasa itu merupakan perjuangan konstitusional.

"Bapak-bapak pengaman semuanya ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi undang-undang, jangan dilarang tetapi diamankan oke," tutur Refly dalam orasinya.