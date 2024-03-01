Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bentangkan Kain Hitam Ratusan Meter, Massa Tolak Pemilu Curang Demo di Depan Kantor KPU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:18 WIB
Bentangkan Kain Hitam Ratusan Meter, Massa Tolak Pemilu Curang Demo di Depan Kantor KPU
A
A
A

JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil yang menolak hasil pemilu menggelar demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jum'at (1/3/2024). Dalam aksi itu mereka turut membawa kain berwarna hitam ratusan meter yang dijadikan simbol tentang lumpuhnya demokrasi di Indonesia.

"Ini sebagai simbol matinya demokrasi," ujar salah satu peserta aksi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, selain kain ratusan meter, mayoritas massa aksi yang datang terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka juga membawa poster yang berisikan penolakan hasil pemilu.

Selain itu, satu mobil komando yang di bawa massa aksi dipasangkan spanduk, yang mendesak ketua KPU beserta komisinya diberhentikan atas kegagalan menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan sekali ini. Spanduk itu bergambar wajah ketua KPU dan seluruh komisioner, dengan coretan tanda X di bagian wajah.

"Hentikan pemilu curang. Pecat semua komisioner KPU," tulis spanduk itu.

(Khafid Mardiyansyah)

      
