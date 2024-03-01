Terkuak! Surat Suara di Arab Saudi Direndam Air karena Didesak Saksi

JAKARTA – Surat suara yang tidak terpakai dalam pemilu luar negeri di Jeddah, Arab Saudi direndam karena desakan saksi. Peristiwa itu terjadi setelah proses pemungutan suara telah selesai hingga viral di media sosial.

"Teman-teman KPPSLN, pengawas dan saksi itu sudah bekerja lebih dari 15 jam, nah kondisinya di TPS 1 dan 2 itu ada surat suara yang tidak digunakan," ujar Panwas dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjenjang nasional di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jum'at (1/3/2024).

Saat kejadian Panwas juga telah mengingatkan kalau perendam surat suara itu sebetulnya melanggar aturan. Sebab jika surat suara tidak terpakai seharusnya dicoret dengan tanda X.

"Desakan saksi, memang kita sudah memberitahukan secara aturan yang tidak digunakan surat suaranya harus disilang, kita sudah ucapkan, namun saksi mendesak ingin dimusnahkan dengan dasar kepercayaan supaya kita yakin surat suara itu tidak digunakan lagi," katanya.

"Akhirnya desakan saksi jam set 3 pagi, jam 3 pagi dgn kondisi kita semua lelah yang membuat itu terjadi," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmin Andriyansah menjelaskan kalau surat suara yang tidak terpakai itu sudah diberikan tanda silang.

Namun karena saksi khawatir surat suara itu akan digunakan kembali, maka dari itu direndam. "Atas dasar ketidakpercayaan kalau surat suaranya itu tidak akan digunakan lagi," kata Yasmin.