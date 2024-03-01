Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Logistik Pemilu Sempat Dibakar, KPU Sebut Pemungutan Suara Susulan di Paniai Tak Ada Kendala

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:46 WIB
Logistik Pemilu Sempat Dibakar, KPU Sebut Pemungutan Suara Susulan di Paniai Tak Ada Kendala
Komisioner KPU Idham Kholik (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, telah selesai dilakukan pada 22 Februari 2024. Sebelumnya, logistik pemilu itu dibuang lalu dibakar oleh orang tidak dikenal.

"Aman lancar kondusif tidak ada masalah dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS di 91 TPS PSSS di Kabupaten Paniai," kata Komisioner KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Jum'at (1/3/2024).

Idham mengatakan, saat ini sedang dilakukan penghitungan suara manual berjenjang ditingkatkan kecamatan. "Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan saat ini sedang dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan," ucapnya.

Viral di media sosial aksi sejumlah masyarakat yang membuang dan membakar logistik Pemilu 2024, berupa kota suara. Diketahui, kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Video tersebut dibagikan oleh seorang warga dan diunggah oleh akun X atau Twitter @ayapuraupdate. Dalam video itu terlihat kotak suara berserakan di pinggir sungai.

Sejumlah warga melakukan boikot dengan cara membongkar, membuang hingga membakar kotak maupun surat suara ketika menerima logistik pemilu yang baru saja tiba.

KPU RI Pilpres 2024 Pemilu 2024
