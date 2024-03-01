Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dewan Pers Sebut Baru 1.700 Media yang Sudah Terverifikasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:00 WIB
Dewan Pers Sebut Baru 1.700 Media yang Sudah Terverifikasi
Yadi Hendriana
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan bahwa saat ini baru ada sekitar 1.700-an media mainstrem di Indonesia yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Kalau media yang terverifikasi sampai saat ini memang ya kita akui bahwa Dewan Pers belum banyak mendapatkan media yang sudah terverifikasi faktual gitu kan. Saat ini kita baru 1700-an 1700-an media yang sudah terverifikasi gitu kan,” ungkap Yadi dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema “Perpres Publisher Right, Untuk Siapa?”, di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Yadi mengungkapkan setiap daerah dari Sabang hingga Merauke paling tidak ada 120 media daerah. Sehingga, jika dikalikan dengan 514 kabupaten dan kota di seluruh provinsi maka akan ada sebanyak 61.800 media.

 BACA JUGA:

“Kita tuh apa namanya mencoba berjalan dari Sabang sampai Merauke semua Kominfo, kemudian di daerah di provinsi kemudian di kabupaten dan lain-lain rata-rata mereka itu di daerahnya itu ada sekitar 120 media, 120 media. Artinya kalau dikalikan dengan 514 Kabupaten kota dan provinsi itu ada 61.800 media gitu kan,” kata Yadi.

Namun, Yadi mengatakan jumlah media tersebut baik profesional dan tidak profesional akan bercampur. Oleh karena itu, kata Yadi, Dewan Pers punya pekerjaan yang besar untuk melakukan klasifikasi serta memverifikasi media profesional maupun tidak profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168199/dewan_pers-3w6u_large.jpg
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Dapat Hilangkan Multitafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138915/dewan_pers-qYnA_large.jpg
Komaruddin Hidayat Jadi Ketua, Berikut Susunan Pengurus Dewan Pers 2025–2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136326/dewan_pers-qAps_large.jpg
Dewan Pers dan LPSK Teken MoU soal Perlindungan Kerja Pers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080736/dewan_pers-8Nul_large.jpg
Dewan Pers Minta Penyelenggara Pemilu Terbuka ke Wartawan: Jangan Dipersulit Ketika Mereka Bertanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3034146/simpatisan-syl-aniaya-wartawan-dewan-pers-minta-aparat-keamanan-jaga-keselamatan-jurnalis-1iT9e1hTOR.jpg
Simpatisan SYL Aniaya Wartawan, Dewan Pers Minta Aparat Keamanan Jaga Keselamatan Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/337/3029883/dewan-pers-minta-ruu-penyiaran-fokus-soal-aturan-siaran-3njHMmwX30.jpg
Dewan Pers Minta RUU Penyiaran Fokus Soal Aturan Siaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement