Jokowi Dikabarkan Jadi Ketum Golkar, JK: Ada Aturannya!

JAKARTA-Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menanggapi wacana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan masuk dalam jajaran Partai Golkar hingga menjadi ketum selanjutnya.

Hal itu diutarakan JK kepada wartawan di Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/3/2024).

"Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi tentu dengan cara-cara, bergabung aja boleh, apa yang tidak boleh," ujar JK.

Menurutnya, siapapun memang boleh masuk partai Golkar. Namun, saat seseorang hendak masuk ke sebuah partai, maka harus melalui berbagai tahapan, tak terkecuali partai Golkar.

JK menegaskan, menambahkan, manakala ada seseorang yang hendak menjadi ketua umum partai pun, dia harus menjadi bagian pengurus partai dahulu, termasuk Jokowi.