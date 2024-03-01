JK Ogah Bawa Nama Partai jika Bertemu Megawati

JAKARTA-Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) tak akan membawa urusan partai jika dia benar-benar akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Sama sekali (tidak) dengan partai politik. Gak ada hubungan dengan parpol, gak ada," ujar JK di Hotel Sultan & Residence Jakarta, pada Jumat (1/3/2024).

JK menerangkan, dia akan membawa nama pribadinya jika pertemuan dengan Megawati benar-benar sampai dilakukan.

Selain itu, pembicaraan pun tentu berkaitan dengan kemajuan bangsa Indonesia. "(Mewakili siapa) Sebagai jusuf kalla," kata JK.

JK menambahkan, belum ada jadwal pasti soal isu bertemu dengan Megawati. Termasuk soal pembahasan dalam pertemuan kedua tokoh nasional tersebut.