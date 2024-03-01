Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Simulasi Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Tidak Etis

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |19:04 WIB
Singgung Simulasi Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Tidak Etis
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 3, Mahfud MD menyindir simulasi makan siang gratis yang kebetulan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.

Mahfud menilai simulasi makan siang gratis tersebut tidak etis karena menjadi program capres-cawapres lain namun diimplementasikan sebelum pelantikan presiden baru setelah 20 Oktober mendatang.

“Seharusnya program itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu presiden baru dilantik, apakah Anies, Prabowo, dan Ganjar yang memenangkan Pilpres,” ujarnya di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (1/3/2024).

Mantan Menter Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga menyindir situasi perbedaan pernyataan antara presiden dan menteri. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah membahas program makan siang gratis, sementara menteri membenarkan.

“Sekarang bicaranya beda-beda, presiden bilang tidak bicarakan itu, sementara menterinya bilang iya. Sekarang mulai tidak terkoordinasi isunya,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, Jokowi membantah Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024, secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis di sekolah serta pesantren, yang diusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Halaman: 1 2
1 2
      
