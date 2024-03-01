Sandiaga Uno Terima Penghargaan Baznas Awards 2024

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu mendapatkan penghargaan sebagai Muzaki Teladan 2024 di ajang Baznas Awards 2024.

Baznas Awards 2024 adalah bentuk apresiasi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada para pihak yang berjasa atas perkembangan zakat di Tanah Air dalam setahun terakhir.

Penganugerahan Baznas Award 2024 digelar di Jakarta, merupakan rangkaian peringatan HUT Baznas ke-23 dan disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Kamis 29 Februari 2024.

“Alhamdulilah saya sangat bersyukur menerima penghargaan dari BAZNAS sebagai apresiasi yang sangat mulia.” ucap Sandiaga Uno dikutip Jumat (1/3/2024).

Sandiaga mengatakan Baznas telah menjalankan perannya dengan baik dari tahun ke tahun. Hal itu pun berimbas pada peningkatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Alhamdulilah Baznas semakin baik, semakin menjalankan tugasnya sebagai Thoyyibatun wa Robbun Ghofur,” kata Sandi.