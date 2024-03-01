Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno Terima Penghargaan Baznas Awards 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:20 WIB
Sandiaga Uno Terima Penghargaan Baznas Awards 2024
Sandiaga Uno terima penghargaan dari Baznas Awards 2024 (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu mendapatkan penghargaan sebagai Muzaki Teladan 2024 di ajang Baznas Awards 2024.

Baznas Awards 2024 adalah bentuk apresiasi dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada para pihak yang berjasa atas perkembangan zakat di Tanah Air dalam setahun terakhir.

Penganugerahan Baznas Award 2024 digelar di Jakarta, merupakan rangkaian peringatan HUT Baznas ke-23 dan disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV, Kamis 29 Februari 2024.

“Alhamdulilah saya sangat bersyukur menerima penghargaan dari BAZNAS sebagai apresiasi yang sangat mulia.” ucap Sandiaga Uno dikutip Jumat (1/3/2024).

Sandiaga mengatakan Baznas telah menjalankan perannya dengan baik dari tahun ke tahun. Hal itu pun berimbas pada peningkatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Alhamdulilah Baznas semakin baik, semakin menjalankan tugasnya sebagai Thoyyibatun wa Robbun Ghofur,” kata Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sandiaga uno Baznas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/340/3047130/oiaa_dan_baznas-a2Cn_large.jpg
OIAA Apresiasi Program Beasiswa dan Bantuan Palestina dari Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045867/baznas_raih_top_brand_2024-in8j_large.jpg
Capai Nilai Tertinggi, Baznas RI Raih Top Brand 2024 Kategori Badan Zakat dan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/340/3043243/baznas-PXYp_large.jpg
Baznas RI dan Tentang Anak Salurkan Sedekah dari Konsumen Expert Care untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/340/3042719/pt_kdb_tifa_finance_salurkan_infak_perusahaan_melalui_baznas_ri-k1HD_large.jpg
PT KDB Tifa Finance Salurkan Infak Perusahaan melalui Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3040130/z_auto-DNuU_large.jpeg
Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029733/baznas-YqTN_large.jpg
Berantas Judi Online di Indonesia, Baznas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement