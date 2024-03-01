Jusuf Kalla Ingin Masjid Ikut Makmurkan Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK ingin agar Masjid-masjid di Indonesia juga bisa memakmurkan masyarakat, khususnya umat Muslima. Maka itu, JK mendorong agar pengelola masjid bisa melakukan kegiatan ekonomi yang baik secara bersama-sama.

"Maka, tentu kemajuan itu menjadi dasar, karena itu pedoman selalu saya katakan, bukan hanya selalu memakmurkan masjid, tapi bagaimana masjid memakmurkan masyarakat," ujar JK dalam sambutannya di Pembukaan Muktamar VIII DMI di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

JK awalnya menyinggung, rukun Islam sejatainya ada 5, yakni Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Namun, masih sangat banyak umat Islam di Indonesia yang hanya mampu melaksanakan 3 rukun saja, yakni Shayadag, Shalat, dan Puasa.

"Syahadat gampang, Shalat Alhamdulillah, tapi bayar zakat musti mampu, puasa tentu semua bisa, naik haji juga tentu harus mampu, kalau tidak mampu cuma 3 yang bisa dilaksanakan. Rukun Islam 5, tapi tidak mampu cuma 3 yang terlaksana, kita mau lengkap," tuturnya.

Karena itu, dia ingin jika setiap masjid di Indonesia bisa turut memakmurkan masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Bukan hanya selalu masyarakat yang memakmurkan masjid saja.

JK pun mendorong agar masjid-masjid bisa melakukan kegiatan ekonomi yang baik sehingga bisa turut andil memakmurkan masyarakat tersebut.

"Itulah yang menjadi dasar kita semua bahwa masjid harus memiliki kegiatan-kegiatan ekonomi-ekonomi yang baik secara bersama-sama, tanpa itu kita tak akan membawa masjid itu ke tempat seharusnya dilaksanakan," katanya.