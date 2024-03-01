Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jusuf Kalla Ingin Masjid Ikut Makmurkan Masyarakat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |21:24 WIB
Jusuf Kalla Ingin Masjid Ikut Makmurkan Masyarakat
Jusuf Kalla (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK ingin agar Masjid-masjid di Indonesia juga bisa memakmurkan masyarakat, khususnya umat Muslima. Maka itu, JK mendorong agar pengelola masjid bisa melakukan kegiatan ekonomi yang baik secara bersama-sama.

"Maka, tentu kemajuan itu menjadi dasar, karena itu pedoman selalu saya katakan, bukan hanya selalu memakmurkan masjid, tapi bagaimana masjid memakmurkan masyarakat," ujar JK dalam sambutannya di Pembukaan Muktamar VIII DMI di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

JK awalnya menyinggung, rukun Islam sejatainya ada 5, yakni Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Namun, masih sangat banyak umat Islam di Indonesia yang hanya mampu melaksanakan 3 rukun saja, yakni Shayadag, Shalat, dan Puasa.

"Syahadat gampang, Shalat Alhamdulillah, tapi bayar zakat musti mampu, puasa tentu semua bisa, naik haji juga tentu harus mampu, kalau tidak mampu cuma 3 yang bisa dilaksanakan. Rukun Islam 5, tapi tidak mampu cuma 3 yang terlaksana, kita mau lengkap," tuturnya.

Karena itu, dia ingin jika setiap masjid di Indonesia bisa turut memakmurkan masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim. Bukan hanya selalu masyarakat yang memakmurkan masjid saja.

JK pun mendorong agar masjid-masjid bisa melakukan kegiatan ekonomi yang baik sehingga bisa turut andil memakmurkan masyarakat tersebut.

"Itulah yang menjadi dasar kita semua bahwa masjid harus memiliki kegiatan-kegiatan ekonomi-ekonomi yang baik secara bersama-sama, tanpa itu kita tak akan membawa masjid itu ke tempat seharusnya dilaksanakan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
JK DMI Jusuf Kalla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175046/cahyo-0PJT_large.jpg
Polri Cegah Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160388/jk-Snf8_large.jpg
Kasus Fitnah Terhadap JK, Kejagung: Silfester Matutina Segera Dieksekusi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093842/agung_laksono-BkZ6_large.jpeg
Dipolisikan JK Terkait Munas PMI, Begini Respons Agung Laksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093735/jusuf_kalla-lqHV_large.jpg
Laporkan Agung Laksono ke Polisi, Jusuf Kalla: Pengkhianat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093693/pmi-HsP0_large.jpg
Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua PMI 2024-2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3073032/jk-K1if_large.jpg
Tak Setuju Anggaran Pendidikan Dipangkas, JK: Pemerintah Bisa Jatuh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement