Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prof Juanda : Idealnya Parliamentary Threshold Itu 1 sampai 2 Persen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |20:55 WIB
Prof Juanda : Idealnya Parliamentary Threshold Itu 1 sampai 2 Persen
Prof Juanda (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bhayangkara Jakarta, Prof Juanda menilai ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) idealnya maksimal 2 persen. Dia juga tidak sepakat jika PT justru harus dihapus.

"Kita harus jernih juga melihat bahwa PT ini kan penting untuk diatur, bukan dihapus, kalau dihapus saya kira tidak tepat juga. Makanya, saya melihat jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu tidak sama sekali," ujar prof Juanda dalam tayangan Sindonews TV, Jum'at (1/3/2024).

"Saya memperkirakan atau mengusulkan ya antara 1 sampai 2 persen lah (ambang batas parlemen ideal), itu lebih proporsional, karena melihat dari jumlah penduduk kita, jumlah kursi yang ada misalnya," sambungnya.

 BACA JUGA:

Dia menilai agar aspirasi masyarakat dengan memilih seorang caleg yang dianggap mampu memperjuangkan daerah pemilihannya tidak terbuang sia-sia karena terhalang PT itu.

"Yang penting bagaimana intinya substansi, esensi dari pada PT ini adalah supaya suara-suara rakyat yang susah, dan mungkin dia secara objektif memilih partai atau caleg itu tidak terbuang. Itu intinya. Agar tidak terbuang, maka diaturlah antara 1 atau 2% lah," katanya.

Sekedar informasi, Ambang batas parlemen ialah persyaratan yang harus dipenuhi Partai Politik lewat suara nasional atau persentase tertentu, agar calegnya bisa menduduki kursi DPR RI. Sebelumnya syarat ambang batas parlemen yakni 4 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement