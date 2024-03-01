Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Berlaku 2029, Yusuf Lakaseng : 2024 Rugikan Perindo

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng merespons postif pendapat guru besar hukum tata negara Universitas Bhayangkara, Prof Juanda yang ingin putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen bisa diberlakukan di 2024.

“Mestinya kan putusan hakim MK ini kan namanya secara hukum harus hitam putih ya. Saya melihat sepertinya hakim-hakim MK ini pertimbangannya jadi politis ingin memuaskan semua pihak. Jadi partai seperti kita Perindo dan partai lainnya di prank, wah ada harapan di 2029 tapi juga tidak mau menyinggung kekuasaan atau oligarki partai-partai lama yang sekarang bercokol sudah menikmati ambang batas 4 persen,” kata Yusuf, Jumat (1/3/2024).

Yusuf menjelaskan, MK itu seharusnya jelas hitam putih. “Kalau salah bilang salah karena memang menurut saya tidak ada pertimbangan lain,” ujarnya.