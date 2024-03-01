Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Bakal Buktikan Dugaan Jual Beli Jabatan Kementan di Persidangan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |22:06 WIB
KPK Bakal Buktikan Dugaan Jual Beli Jabatan Kementan di Persidangan
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuktikan adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilakukan eks Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) di meja sidang.

Seperti diketahui, dalam dakwaan perkara yang menyeret SYL dan dua anak buahnya, tidak termuat perihal jual beli jabatan tersebut.

"Nanti jaksa akan buktikan seluruh fakta hasil penyidikan, termasuk soal pemerasan terkait jual beli jabatan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri yang dikutip Jumat (1/3/2024).

"Alat bukti akan disampaikan dihadapan majelis hakim," sambungnya.

Sekadar informasi, adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan SYL pernah didalami penyidik saat proses penyidikan.

Keterangan yang dimaksud, KPK gali saat memeriksa anak SYL, Kemal Redindo pada Senin (5/2/2024) lalu.

"Kemarin (5/2) telah selesai diperiksa sebagai saksi atas nama Kemal Redindo, dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan dilingkungan Kementan saat itu," kata Ali melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/2/2024).

Topik Artikel :
Kasus SYL kementan KPK SYL
