Gempa M3,1 Guncang Banggai Kepulauan Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (1/3/2024) sekira pukul 22.05 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.91 Lintang Selatan - 122.53 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 01-Mar-2024 22:05:19WIB, Lok:1.91LS, 122.53BT (87 km BaratDaya BANGGAIKEP-SULTENG), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)