Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG: DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Ringan Pagi Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |05:56 WIB
BMKG: DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Ringan Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024 akan diguyur hujan ringan untuk seluruh kawasan pada pagi hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan ringan akan terjadi di seluruh kawasan DKI Jakarta pada pagi hari ini. Suhu di seluruh kawasan itu diperkirakan mencapai 24 sampai 31 derajat celcius dengan tingkat kelembapan 70 hingga 95 persen.

"Sementara pada siang hari, seluruh kawasan DKI Jakarta kecuali Kepulauan seribu masih akan diguyur hujan ringan," demikian lapor BMKG dalam situs resminya, Jumat (1/3/2024).

Kemudian pada malam hari, BMKG melaporkan seluruh kawasan kecuali Jakarta Timur akan berawan tebal dengan suhu yang diperkirakan sekitar 24 sampai 31 derajat celcius dan tingkat kelembapan 70 hingga 100 persen.

Di samping itu, BMKG juga melaporkan cuaca Kota Bogor diperkirakan hujan ringan pada siang dan malam hari dengan suhu bekisar antara 22 sampai 31 derajat celcius dan kelembapan sekitar 70 hibgga 95 persen.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982/hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183902/hujan_angin-QCl2_large.jpg
Hujan Disertai Angin Kencang Terjang Bulukumba Sulsel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725/hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178383/hujan-NOAb_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada 22-23 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178136/cuaca_ekstrem-haDS_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah pada 21-27 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement