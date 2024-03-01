BMKG: DKI Jakarta Akan Diguyur Hujan Ringan Pagi Ini

JAKARTA - Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024 akan diguyur hujan ringan untuk seluruh kawasan pada pagi hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan ringan akan terjadi di seluruh kawasan DKI Jakarta pada pagi hari ini. Suhu di seluruh kawasan itu diperkirakan mencapai 24 sampai 31 derajat celcius dengan tingkat kelembapan 70 hingga 95 persen.

"Sementara pada siang hari, seluruh kawasan DKI Jakarta kecuali Kepulauan seribu masih akan diguyur hujan ringan," demikian lapor BMKG dalam situs resminya, Jumat (1/3/2024).

Kemudian pada malam hari, BMKG melaporkan seluruh kawasan kecuali Jakarta Timur akan berawan tebal dengan suhu yang diperkirakan sekitar 24 sampai 31 derajat celcius dan tingkat kelembapan 70 hingga 100 persen.

Di samping itu, BMKG juga melaporkan cuaca Kota Bogor diperkirakan hujan ringan pada siang dan malam hari dengan suhu bekisar antara 22 sampai 31 derajat celcius dan kelembapan sekitar 70 hibgga 95 persen.

