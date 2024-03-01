Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kondisi Tinggi Muka Air di Sejumlah Wilayah DKI Jakarta Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |07:29 WIB
Begini Kondisi Tinggi Muka Air di Sejumlah Wilayah DKI Jakarta Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta merilis pantauan tinggi muka air di sejumlah lokasi pada hari ini, Jumat (3/1/2024). Per pukul 06.00 WIB, tinggi muka air di Katulampa mencapai 20 cm dengan cuaca terang dan status normal/siaga 4.

Selain Katulampa, lokasi-lokasi lain yang berada dalam status normal adalah Depok, Manggarai, Karet, Krukut, Hulu, Pesanggrahan, Angke Hulu, Waduk Pluit, Cipinang Hulu, Sunter Hulu, dan Pulo Gadung dengan masing-masing tinggo muka air mencapai 100 cm, 645 cm, 280 cm, 50 cm, 70 cm, 45 cm, -160 cm, 80 cm, 100 cm dan 390 cm.

Untuk Pasar Ikan, tinggi muka air mencapai 188 cm dengan cuaca mendung tipis dan status waspada/siaga 3.

Sebagai informasi sebelumnya diberitakan, Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024 akan diguyur hujan ringan untuk seluruh kawasan pada pagi hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187945/gelombang_tinggi-gDRB_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187920/hujan-ZjVR_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement