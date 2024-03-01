Begini Kondisi Tinggi Muka Air di Sejumlah Wilayah DKI Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta merilis pantauan tinggi muka air di sejumlah lokasi pada hari ini, Jumat (3/1/2024). Per pukul 06.00 WIB, tinggi muka air di Katulampa mencapai 20 cm dengan cuaca terang dan status normal/siaga 4.

Selain Katulampa, lokasi-lokasi lain yang berada dalam status normal adalah Depok, Manggarai, Karet, Krukut, Hulu, Pesanggrahan, Angke Hulu, Waduk Pluit, Cipinang Hulu, Sunter Hulu, dan Pulo Gadung dengan masing-masing tinggo muka air mencapai 100 cm, 645 cm, 280 cm, 50 cm, 70 cm, 45 cm, -160 cm, 80 cm, 100 cm dan 390 cm.

Untuk Pasar Ikan, tinggi muka air mencapai 188 cm dengan cuaca mendung tipis dan status waspada/siaga 3.

Sebagai informasi sebelumnya diberitakan, Prakiraan cuaca DKI Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024 akan diguyur hujan ringan untuk seluruh kawasan pada pagi hari.