HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selidiki Penemuan Jasad Bayi di Situ Jatijajar Depok, Polisi: Tidak Ada CCTV

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:19 WIB
Selidiki Penemuan Jasad Bayi di Situ Jatijajar Depok, Polisi: Tidak Ada CCTV
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
DEPOK - Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menyebut jajarannya masih menyelidiki penemuan jasad bayi laki-laki masih lengkap dengan tali pusar di Situ Jatijajar, Tapos, Kota Depok pada Senin (26/2) silam.

"Belum ada, masih dalam penyelidikan," kata Judika saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).

Judika menyebut, di sekitar lokasi penemuan tidak ada satu pun kamera pengawas atau CCTV yang merekam kejadian dikarenakan sebuah danau buatan atau situ.

"Nggak ada (CCTV), karena itu kan situ atau danau buatan," ujarnya.

Sebelumnya, Judika menjelaskan kronologis berawal sekira pukul 13.00 WIB, saksi selagi melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah di pinggiran Situ Jatijajar (TKP) telah menemukan bungkusan kantong tas plastik warna transparan bergaris warna hijau yang mengambang.

"Setelah dilakukan pemeriksaan atau membuka kantong tersebut terlihat oleh saksi bahwa yang berada dalam kantong tas plastik tersebut di duga mayat seorang bayi. Selanjutnya saksi menghubungi Aiptu Suwarto (Binmas Jatijajar) untuk memastikan yang berada dalam kantong tersebut mayat seorang bayi," ujar Judika.

