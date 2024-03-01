BPBD DKI Jakarta: 4 Ruas Jalan dan 1 RT di Jakut Masih Terendam Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah wilayah permukiman dan ruas jalan masih terendam banjir pada Jumat (1/3/2023) pagi imbas hujan intensitas tinggi pada Kamis 29 Februari 2024 kemarin. Adapun banjir masih merendam 4 ruas jalan dan 1 RT di wilayah Jakarta Utara.

"Update pukul 08.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari 6 Ruas Jalan menjadi 4 Ruas Jalan dan masih 1 RT atau 0.003% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Utara terdapat 1 RT yang terdiri dari:

Kel. Semper Barat

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 45 cm

Penyebab: Curah Hujan tinggi

Jalan Tergenang terdapat 4 Ruas Jalan:

1. Jl. Kelapa Hibrida, Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

Ketinggian: 20 cm

2. Jl. Cakung Cilincing Raya, Kel. Sukapura, Jakarta Utara.

Ketinggian: 30 cm

3. Jl. Terusan Kelapa Hybrida, Kel. Sukapura, Jakarta Utara.

Ketinggian: 20 cm

4. Jl. Belibis, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara.

Ketinggian: 45 cm

BACA JUGA:

Sedangkan Wilayah yang sudah surut adalah sebagai berikut:

1. Kel. Tegal Alur: 9 RT

2. Kel. Rawa Terate: 2 RT

3. Kel. Pengangsaan dua : 3 RT

Jalan Tergenang yang sudah surut adalah sebagai berikut:

1. Jl. Raya Prepedan, Kel. Kamal, Jakarta Barat.

2. Jl. Komp. Green Garden ( Duta Buah), Kel. Kedoya Utara, Jakarta Barat.

3. Jl. Kamal Raya, Kel. Tegal Alur, Jakarta Barat.

4. Jl. Muhajar, Kel. Sukabumi Utara, Jakarta Barat.

5. Jl. Percetakan Negara II, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat.

6. Jl. Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Kel. Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

7. Jl. Letjen Suprapto, Kel. Cempaka Baru, Jakarta Pusat.

8. Jl. Cempaka Putih Tengah, Kel. Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

9. Depan Ruko ITC Cempaka Mas Letjen Suprapto, Kel. Sumur Batu, Jakarta Pusat.

10. Jl. Rawamangun Selatan, Kel. Pisangan Timur, Jakarta Timur.

11. Jl. Pemuda ( Arion Mall ), Kel. Rawamangun, Jakarta Timur.

12. Jl. Jendral Ahmad Yani, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur.

13. Jl. Cempaka Putih Timur 11, Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur.

14. Jl. Cipinang Baru, Kel. Cipinang, Jakarta Timur.

15. Jl. Yos Sudarso, Kel. Sunter Jaya, Jakarta Utara.

16. Jl. Danau Indah Raya, Kel. Sunter Jaya, Jakarta Utara.

17. Jl. Raya MOI, Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

18. Jl Raya Gading Kirana (Depan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading), Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

19. Jl. Gaya Motor II, Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara.

20. Jl. Raya Cilincing Depan (NPCT 1), Kel. Kali Baru, Jakarta Utara.

21. Jl. Tanah Merdeka, Kel. Kali Baru, Jakarta Utara.

22. Jl. Kalibaru Barat 1 , Kel. Kali Baru, Jakarta Utara.

23. Jl. Kalibaru Barat 4, Kel. Kali Baru, Jakarta Utara.

24. Jl. Agung Karya (Depan PT Dunex), Kel. Sungai Bambu, Jakarta Utara.

25. Jl. Pegangsaan 2, Kel. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

26. Jl. Taman ST, Kel. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

27. Jl. Pelepah Elok, Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara

28. Jl. Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Kel. Tugu Utara, Jakarta Utara

29. Gg. 8 Blok R Rw. 07, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara.

30. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Depan Halte Kebon Baru, Kel. Semper Barat, Jakarta Utara.

31. Jl. Raya Cipinang (Titik Kenal RS Persahabatan), Kel. Cipinang, Jakarta Timur.