HOME NEWS MEGAPOLITAN

2.590 Personil Gabungan Diterjunkan Amankan Demo di DPR Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |09:33 WIB
2.590 Personil Gabungan Diterjunkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Ribuan personil gabungan disiagakan mengamankan jalannya aksi demonstrasi dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh dengan sejumlah tuntutan salah satunya pemakzulan Presiden Joko Widodo hingga hak angket pemilu curang di depan Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (1/3/2024).

"Polri terjunkan 2.590 personil gabungan. Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 2.590 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal tersebut sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI," tambahnya.

Susatyo menambahkan untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan.

Halaman:
1 2
      
