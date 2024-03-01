Ribuan Massa Geruduk DPR Desak Pemakzulan Jokowi, Polisi Rekayasa Lalin

JAKARTA - Ribuan massa dari berbagai elemen akan melakukan aksi demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (1/3/2/2024).

Polisi pun bakal melakukan pengalihan arus lalu lintas secara situasional, melihat perkembangan di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan," ujar Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo pada wartawan.

Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas ataupun penutupan di depan Gedung DPR/MPR RI bakal dilakukan berdasarkan perkembangan di lapangan.

Dikatakannya, jika massa tersebut memenuhi jalanan, polisi pun bakal melakukan pengalihan, mulai dari jalan protokol di sekitar gedung DPR/MPR RI hingga di pintu keluar jalan tol dalam kota.

Adapun aksi demo di kawasan DPR/MPR RI itu bakal dilakukan oleh massa dalam gerakan bernama Aksi Rakyat Semesta Geruduk DPR RI.