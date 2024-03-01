Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Tersangka Perundungan di Binus School Serpong Terancam 7 Tahun Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |13:31 WIB
Polisi: Tersangka Perundungan di Binus School Serpong Terancam 7 Tahun Penjara
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Empat tersangka kasus perundungan dan pengeroyokan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan, terancam tujuh tahun penjara.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi dalam perilisan kasus tersebut di kantornya, Jum'at (1/3/2024).

"Tersangka berinisial E (18), R (18), J (18), dan G (19). Mereka diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan/atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 UU RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 170 KUHP," tutur Alvino.

"Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi 'Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun'," sambungnya.

Selain itu, polisi juga menetapkan delapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang mana salah satunya diduga kuat melakukan tindakan asusila terhadap korban di bawah umur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement