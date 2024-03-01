Anies dan Cak Imin Sholat Jumat Bersama di Masjid Dekat Stadion JIS

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) kompak sholat Jumat bersama di Masjid Jami Nurul Huda Jalan Cemara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tepatnya di dekat Stadion Jakarta Internatinal Stadium (JIS), Jumat (1/3/2024).

Anies dan Cak Imin terlihat kompak mengenakan baju muslim berwarna putih lengkap dengan peci hitam. Namun, Anies mengenakan celana bahan berwarna hitam sedangkan Cak Imin memakai kain sarung berwarna hijau.

Kehadiran AMIN di Sunter Agung pun mendapat sambutan hangat warga setempat yang hendak beribadah sholat Jumat.

Anies menjelaskan alasan memilih sholat Jumat di masjid yang tak jauh dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jalan Papanggo atau berjarak sekira 500 meter. Ia menyebut hendak menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga karena telah menjadi tuan rumah yang baik saat AMIN menutup kampanye akbar di JIS beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah siang hari ini hari Jumat, kami Jumatan bersama di Masjid Nurul Huda, di Sunter Agung. Ini jaraknya hanya beberapa ratus meter dari Stadion JIS. Jadi kami memilih salat jumat di sini untuk sekaligus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh warga di Kampung ini, yang pada saat kami kampanye terakhir di JIS mereka menjadi tuan rumah," kata Anies kepada wartawan usai Sholat Jumat.

"Tidak terbilang lagi jumlahnya berapa, puluhan ribu yang berada di kampung ini ditampung seperti tamu oleh warga di sini, ketika hujan mereka dibukakan pintu masuk ke rumah, tinggal di dalam rumah, berteduh dalam rumah, disiapkan makan minum disambut seperti tamu mereka sendiri," tambahnya.

Anies menambahkan Masjid Jami Nurul Huda juga menjadi tempat berkumpul massa AMIN dan banyak cerita positif dan kehangatan dari lokasi ini di media sosial (medsos).

"Masjid ini menjadi salah satu tempat berkumpul, cerita kebaikan warga kampung ini beredar banyak sekali di medsos. Mereka yang datang dari berbagai tempat merasakan kehangatan ke saudara," ujarnya.