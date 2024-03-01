Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus DBD Merangkak Naik, Paling Banyak di Jakarta Barat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:28 WIB
Kasus DBD Merangkak Naik, Paling Banyak di Jakarta Barat
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan ada peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di ibukota selama musim penghujan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan hingga 19 Februari 2024, tercatat ada 627 kasus.

"Paling banyak ada di Jakarta Barat dengan 208 kasus," ujar Ani Ruspitawati, Kamis (29/2/2024) kepada awak media.

Kasus terbanyak kedua ada di Jakarta Timur sebanyak 161 kasus. Menyusul Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, dan Kepulauan Seribu sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan tren data kasus mingguan tahun 2024, Ani mengungkapkan sudah terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan pada minggu awal bulan Januari.

"Saat ini sudah masuk minggu ke-9, data kasus menunjukkan peningkatan yang tajam mulai minggu ke-5, yaitu di awal bulan Februari,” kata Ani.

Meskipun belum sampai mencatat ada angka kematian akibat kenaikan kasus DBD, Ani menjelaskan sejauh ini tidak tercatat kematian atas kasus tersebut.

"Hingga 19 Februari 2024, tercatat ada 627 kasus dengan IR (Index Ratio) DKI Jakarta sebanyak 5,57/100.000 penduduk," ungkapnya.

Ani menjelaskan ciri-ciri terjangkit DBD yakni demam antara 2-7 hari yang disertai manifestasi pendarahan, penurunan trombosit (trombositopenia).

