Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo di DPR, Massa Gelar Aksi Simbolis Galang Tanda Tangan Dukung Hak Angket

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |14:41 WIB
Demo di DPR, Massa Gelar Aksi Simbolis Galang Tanda Tangan Dukung Hak Angket
Demo dukung hak angket di DPR RI (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung DPR RI menggelar aksi simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap rencana bergulirnya penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 oleh parlemen.

Aksi simbolis itu ditunjukkan dengan pembubuhan tanda tangan di sebuah spanduk besar berwarna putih yang berada di plataran depan kompleks Parlemen ini.

Mereka satu per satu mengantre untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungannya. Bahkan, antusiasme peserta untuk memberikan dukungan ini sangat besar.

Baru sebentar disediakan spanduk tersebut, tak butuh waktu lama spanduk yang semula berwarna putih itu sudah dihiasi tinta spidol yang berukir tanda tangan.

Bahkan, ada juga dari peserta aksi yang menitipkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Ibu Ketua DPR RI ini tantangan buat ibu Puan yang terhormat harus turunkan 70KOWI," tulis pesan yang disampaikan kepada putri Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri itu.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement