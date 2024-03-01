Demo di DPR, Massa Gelar Aksi Simbolis Galang Tanda Tangan Dukung Hak Angket

JAKARTA - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung DPR RI menggelar aksi simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap rencana bergulirnya penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 oleh parlemen.

Aksi simbolis itu ditunjukkan dengan pembubuhan tanda tangan di sebuah spanduk besar berwarna putih yang berada di plataran depan kompleks Parlemen ini.

Mereka satu per satu mengantre untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungannya. Bahkan, antusiasme peserta untuk memberikan dukungan ini sangat besar.

Baru sebentar disediakan spanduk tersebut, tak butuh waktu lama spanduk yang semula berwarna putih itu sudah dihiasi tinta spidol yang berukir tanda tangan.

Bahkan, ada juga dari peserta aksi yang menitipkan sebuah pesan yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Ibu Ketua DPR RI ini tantangan buat ibu Puan yang terhormat harus turunkan 70KOWI," tulis pesan yang disampaikan kepada putri Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri itu.

(Arief Setyadi )