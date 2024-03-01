Cemburu Jadi Motif Pembunuhan Perempuan yang Jasadnya Terbungkus Sprei di Banjar

BOGOR - Motif pembunuhan perempuan terbungkus sprei Indriana Dewi Eka (25), yang jasadnya dibuang di Banjar, Jawa Barat, terungkap. Hasil pemeriksaan, motifnya karena asmara atau cemburu.

Hal itu dikatakan Dirreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan usai melakukan olah TKP di kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor, Jumat (1/3/2024).

"Motifnya sementara ini karena cemburu. Perempuan ini (perempuan berinisial DP), meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga cinta dari pada DA," kata Surawan, kepada wartawan.

Surawan tak menampik kemungkinan antara korban dengan DP dan DA terjadi cinta segitiga. Tetapi, motif ini masih akan terus didalami oleh polisi.

"Ya kira-kira mungkin seperti itulah (cinta segitiga). Jadi karena cemburu," sambungnya.

Sedangkan, untuk satu pelaku lainnya MR merupakan rekan dari pelaku DA. Dia adalah eksekutor dari pembunuhan ini dengan cara menjerat leher korban dengan ikat pinggang di dalam mobil.

"Semua ini secara terencana kemudian mencari tempat yang aman untuk melakukan pembunuhan terhadap korban," ungkap Surawan.