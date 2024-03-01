Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dorong Hak Angket, Pedemo: Kita Tidak Mau Ada Pemilu Curang yang Mengarah Kejahatan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:17 WIB
Demo dukung hak angket di DPR (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Sekitar ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aksi Rakyat untuk Perubahan menggelar demonstrasi di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2024) siang.

Mereka menuntut kepada anggota DPR RI untuk menggunakan hak angket guna menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024. Hal itu disuarakan sang orator, Lukman Nur Hakim.

Ia menegaskan, keberadaan massa di depan Gedung DPR RI untuk melangkah dan menegakan serta meminta keadilan dan kebenaran atas pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kita tidak terjebak dengan penengakan hukum yang formalitas. Kita menuntut kepala negara baik presiden untuk bersikap netral," ujar Lukman saat berorasi dari atas mobil komando.

Lukman pun mengingatkan pada pemimpin bangsa untuk tidak berbuat dzalim kepada rakyat. Bila tidak, ia berkata, Allah akan memberikan kedzaliman yang lebih.

"Kita berdiri di sini meminta hak konstitusi kita. Kita berdiri di sini untuk meminta kebenaran. Kami minta semua aparat berlakulah adil, jangan sampai berpihak hanya pada kekuasaan semata," kata Lukman.

Halaman:
1 2
      
