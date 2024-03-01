Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Pendukung 01 dan 03 Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |15:37 WIB
Massa Pendukung 01 dan 03 Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Demo hak angket di DPR (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Pendukung pasangan calon nomor satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pendukung pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendukung digulirkannya penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. 

Aktivis 98 yang juga merupakan pendukung Ganjar-Mahfud, Noviana Kurniawati dalam orasinya menyampaikan, saat ini tak ada lagi pengotak-kotakan antara pihaknya dengan pendukung 01.

"Tapi ini atas nama anak bangsa, atas nama rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan, sepakat? setuju?" teriak Novi dari atas mobil komando yang berada di depan gerbang utama DPR RI, Jumat (1/3/2024).

Oleh karena itu, ia mendukung atas apa yang telah direncanakan untuk penggunaan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Sebagai pendukung, Novi mengajak agar tidak mau ditindas oleh kekuasaan.

Menurutnya, hal itu bisa kalah dengan kekuasaan yang ditunjukkan oleh kekuatan rakyat. Sehingga, persatuan ini sangat dibutuhkan. "Saat ini, hanya ada dua pilihan kawan kawan, ibu bapak, ditindas kekuasaan atau lawan kekuasaan?" ujarnya membakar semangat massa.

"Lawan! Lawan! sepakat? lawan!," gemuruh massa berteriak.

(Arief Setyadi )

      
