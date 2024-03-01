Peluang Maju Pilgub DKI Usai Pilpres 2024, Jawaban Anies Mengejutkan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan memilih fokus menuntaskan perhitungan Pilpres 2024 ketimbang membahas peluang maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Diketahui Anies sempat menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno periode 2017-2022 silam.

"Jadi kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan (Pilpres 2024). Kita akan fokus di situ," kata Anies kepada wartawan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (1/3/2024).

Anies pun menegaskan bahwa gerakan perubahan akan menjadi fokus dirinya. Ia memilih untuk berjuang hingga tuntas karena amanah dari jutaan orang dengan semangat perubahan.

"Gerakan perubahan ini akan terus menjadi bagian dari kita. Jadi sekarang ini tidak usah tengok kanan kiri,”ujar Anies.