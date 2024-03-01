Advertisement
Advertisement
Advertisement
home
nasional
megapolitan
international
nusantara
infografis
indeks
Search Okezone
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS
INDEKS
Advertisement
HOME
NEWS
MEGAPOLITAN
Datangi Rutan Pondok Bambu, RPA Perindo Beri Pendampingan ke Ibu Muda Korban Kriminalisasi
Muhammad Farhan
, Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |16:08 WIB
Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina (Foto: MPI/Farhan)
A
A
A
Share
https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi
Share on mail
Link successfully copied
<p><strong>JAKARTA - </strong>Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mengunjungi rumah tahanan (Rutan) perempuan Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat (1/3/2024), untuk memberi pendampingan pada perempuan muda berinisial N (24) yang dikriminalisasi oleh perusahaan tempatnya bekerja di Muara Angke, Jakarta Utara, dengan tuduhan menggelapkan ikan ke penadah.</p> <div id="baca-juga"> <div class="text baca">Baca Juga:</div> <div class="group-baca"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/sindonews/1654943" class="img-baca NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-label="image read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/sindonews/1654943" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click"><img src="https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/42/1654943/kapal-tanker-venezuela-dibawa-ke-as-gedung-putih-ancam-sita-lebih-banyak-kapal-wvi.webp" alt="baca_juga" lazy="loading" /></a> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/sindonews/1654943" class="text title NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-labelledby="text read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/sindonews/1654943" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click">Kapal Tanker Venezuela Dibawa ke AS, Gedung Putih Ancam Sita Lebih Banyak Kapal</a> </div> </div> <p>Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina menyampaikan N mengalami ketidakadilan karena dari pasal yang disangkakan tidak sesuai. Jeannie menjelaskan N tidak selayaknya disangkakan pasal pencurian, namun hanya pasal pidana penggelapan semata.</p> <p>"Ibu inisial N ini juga memiliki balita usia lima tahun, terlebih N belum menerima upah dari tempatnya bekerja dalam sebulan terakhir sebelum masuk ke rutan," jelas Jeannie di Rutan Pondok Bambu, Jumat (1/3/2024).</p> <p> BACA JUGA:</p> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/337/2977340/bongkar-kasus-mafia-tanah-perindo-akan-koordinasi-dengan-menteri-atr-bpn-yUY6aqDqZq.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://nasional.okezone.com/read/2024/02/29/337/2977340/bongkar-kasus-mafia-tanah-rpa-perindo-akan-koordinasi-dengan-menteri-atr-bpn"> Bongkar Kasus Mafia Tanah, RPA Perindo Akan Koordinasi dengan Menteri ATR/BPN</a></div> </div> </p> </div> </section> <div id="paging"> <div class="title">Halaman:</div> <div class="box-nomor"> <a href="https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi" class="nomor active" > 1 </a> <a href="https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi?page=2" class="nomor" > 2 </a> <a href="https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi?page=3" class="nomor" > 3 </a> </div> </div> <div id="follow-wa"> <div class="text"> Follow <span>WhatsApp Channel Okezone</span> untuk update berita terbaru setiap hari </div> <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va5JRZrJf05lWWpeQO3n" aria-label="Follow" class="follow">Follow</a> </div> <div id="tag"> <div class="title">Topik Artikel :</div> <div class="box-tag"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/rutan-pondok-bambu" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-0" data-label="https://www.okezone.com/tag/rutan-pondok-bambu" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="rutan-pondok-bambu">Rutan Pondok Bambu</a> <a onclick="DataLayerHit(1,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/jeannie-latumahina" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-1" data-label="https://www.okezone.com/tag/jeannie-latumahina" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="jeannie-latumahina">Jeannie Latumahina</a> <a onclick="DataLayerHit(2,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/kriminalisasi-wanita" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-2" data-label="https://www.okezone.com/tag/kriminalisasi-wanita" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="kriminalisasi-wanita">Kriminalisasi Wanita</a> <a onclick="DataLayerHit(4,'NavigasiTagDetail')" href="https://www.okezone.com/tag/rpa-perindo" aria-labelledby="tag" class="text NavigasiTagDetail-4" data-label="https://www.okezone.com/tag/rpa-perindo" data-category="topik_terkait_artikel_detail_page" data-name="topik_terkait_artikel_detail_page" data-event="general_event" data-action="rpa-perindo">RPA Perindo</a> <a href="https://news.okezone.com/topic/24557/partai-perindo" aria-labelledby="tag" class="text">Partai Perindo</a> </div> </div> <div class="fiture no-font"> <div class="share"> <!-- <div class="group-comment"> <div class="img comment"></div> </div> --> <div class="group-medsos"> <div class="text">Share</div> <div class="sosmed he bag1"> <input id="sosmed_title2" value="Datangi Rutan Pondok Bambu, RPA Perindo Beri Pendampingan ke Ibu Muda Korban Kriminalisasi " type="hidden"> <div id="share-url2" url="https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi" text="Datangi Rutan Pondok Bambu, RPA Perindo Beri Pendampingan ke Ibu Muda Korban Kriminalisasi " style="display:none;"></div> <div id="value-copy2" style="display: none;">https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi</div> <div class="bottomshare"> <div class="upsosm"> <div class="hitshare facebook-share button-share" data-network="facebook"> <div class="onshare"><i id="fb2" class="fa faa-facebook" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare twitter-share button-share" data-network="twitter"> <div class="onshare"><i id="tw2" class="fa faa-twitter" aria-hidden="true"></i> </div> </div> <div class="hitshare whatsapp-share button-share" data-network="whatsapp"> <a class="onshare" target="_blank" href="https://web.whatsapp.com/send?text=*Datangi+Rutan+Pondok+Bambu,+RPA+Perindo+Beri+Pendampingan+ke+Ibu+Muda+Korban+Kriminalisasi* ,%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fnews.okezone.com%2Fread%2F2024%2F03%2F01%2F338%2F2977708%2Fdatangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi%3Futm_medium%3Dsosmed%26utm_source%3Dwhatsapp %0D%0A%0D%0ADownload aplikasi Okezone Portal Berita Online Indonesia: https%3A%2F%2Fwww.okezone.com%2Fapps" data-text="Datangi Rutan Pondok Bambu, RPA Perindo Beri Pendampingan ke Ibu Muda Korban Kriminalisasi " aria-label="whatsapp"> <i id="wa1" class="fa faa-whatsapp ga_ShareWaTop" aria-hidden="true"></i> </a> </div> <div class="hitshare email-share button-share" data-network="email"> <a rel="nofollow" href="mailto:?subject=Datangi Rutan Pondok Bambu, RPA Perindo Beri Pendampingan ke Ibu Muda Korban Kriminalisasi &body=Check out this site:https://news.okezone.com/read/2024/03/01/338/2977708/datangi-rutan-pondok-bambu-rpa-perindo-beri-pendampingan-ke-ibu-muda-korban-kriminalisasi" class="share-mail" id="smail2">Share on mail</a> </div> <div class="hitshare copylink-share copy-dua button-share" data-network="copy-link"> <div class="onshare"> <i id="copyLink2" aria-hidden="true"></i> <span class="fbm-copied-message-dua hidden">Link successfully copied</span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- CANAL : NEWS, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : UNDER ARTICLE 3X2 IN THE FIRST POSITION (BIG IMAGE) MGID - DESKTOP, VALID 2026-01-31 ---> <script src="https://jsc.mgid.com/site/523196.js" async> </script> <div data-type="_mgwidget" data-widget-id="1408810" data-src-id="${PUBLISHER_ID}"> </div> <script>(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); </script> <!-- CANAL : NEWS, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : GOOGLE NEWS DESKTOP, VALID 0000-00-00 ---> <div class="follow-okz box-gnews"> <div class="text"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAiEKy07e_A-ajh1qzy_eWLwKIqFAgKIhCstO3vwPmo4das8v3li8Ci?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en">Follow Okezone di Google News </a></div> <div class="icon"><a target="_blank" href="https://news.google.com/publications/CAAiEKy07e_A-ajh1qzy_eWLwKIqFAgKIhCstO3vwPmo4das8v3li8Ci?hl=en-ID&gl=ID&ceid=ID:en"></a></div> </div> <!-- CANAL : NEWS, TYPE : DETAIL-DESKTOP, NAME : PLUGIN COMMENT MNC PORTAL, VALID 0000-00-00 ---> <div class="komentar"></div> <script src="https://comment-portal.mncportal.id/index.js" async></script> <section class="brt-terkait"> <div class="title">Berita Terkait</div> <div class="container-terkait"> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/10/337/3189074/tinjau-lokasi-banjir-sumatera-sekjen-perindo-dorong-solidaritas-nasional-bantu-korban-bencana"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/10/337/3189074/tinjau-lokasi-banjir-sumatera-sekjen-perindo-dorong-solidaritas-nasional-bantu-korban-bencana" class="title-content" aria-labelledby="title article">Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/10/337/3189074/tinjau-lokasi-banjir-sumatera-sekjen-perindo-dorong-solidaritas-nasional-bantu-korban-bencana" data-channelname="" data-title="Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana" data-date="20251210" data-id="3189074" data-kanal="nasional" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/08/337/3188627/tinjau-tapanuli-utara-angela-tanoesoedibjo-dorong-kader-bantu-pemulihan-korban-bencana"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/08/337/3188627/tinjau-tapanuli-utara-angela-tanoesoedibjo-dorong-kader-bantu-pemulihan-korban-bencana" class="title-content" aria-labelledby="title article">Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/08/337/3188627/tinjau-tapanuli-utara-angela-tanoesoedibjo-dorong-kader-bantu-pemulihan-korban-bencana" data-channelname="" data-title="Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana" data-date="20251208" data-id="3188627" data-kanal="nasional" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/340/3187861/perindo-tapanuli-utara-berikan-bantuan-ke-korban-banjir-dan-longsor"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/340/3187861/perindo-tapanuli-utara-berikan-bantuan-ke-korban-banjir-dan-longsor" class="title-content" aria-labelledby="title article">Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/340/3187861/perindo-tapanuli-utara-berikan-bantuan-ke-korban-banjir-dan-longsor" data-channelname="" data-title="Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor" data-date="20251204" data-id="3187861" data-kanal="news" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/337/3187718/bencana-sumatera-waketum-partai-perindo-serukan-tobat-ekologis-dan-perbaikan-tata-kelola-nasional"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/337/3187718/bencana-sumatera-waketum-partai-perindo-serukan-tobat-ekologis-dan-perbaikan-tata-kelola-nasional" class="title-content" aria-labelledby="title article">Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/04/337/3187718/bencana-sumatera-waketum-partai-perindo-serukan-tobat-ekologis-dan-perbaikan-tata-kelola-nasional" data-channelname="" data-title="Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional" data-date="20251204" data-id="3187718" data-kanal="nasional" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187538/perindo-jakbar-jadi-partai-pertama-sambut-baik-sosialisasi-kpud-soal-pemutakhiran-data"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187538/perindo-jakbar-jadi-partai-pertama-sambut-baik-sosialisasi-kpud-soal-pemutakhiran-data" class="title-content" aria-labelledby="title article">Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187538/perindo-jakbar-jadi-partai-pertama-sambut-baik-sosialisasi-kpud-soal-pemutakhiran-data" data-channelname="" data-title="Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data" data-date="20251203" data-id="3187538" data-kanal="megapolitan" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187406/perindo-leadership-course-kader-perindo-fokus-kawal-kebijakan-pro-rakyat"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187406/perindo-leadership-course-kader-perindo-fokus-kawal-kebijakan-pro-rakyat" class="title-content" aria-labelledby="title article">Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-5" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg" data-link="https://news.okezone.com/read/2025/12/03/338/3187406/perindo-leadership-course-kader-perindo-fokus-kawal-kebijakan-pro-rakyat" data-channelname="" data-title="Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat" data-date="20251203" data-id="3187406" data-kanal="megapolitan" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 5 end --> </div> </section> <iframe frameborder="0" width="100%" height="225px" src="https://sindikasi.okezone.com/widget/crossportal/index/sindonews-inews/internasional-news/spesial%20news/3" allowfullscreen="" alt="Iframe Widget Spesial" title="Iframe Widget Spesial" fetchpriority="low" loading="lazy">
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Terpopuler
6 Fakta Kericuhan di TMP Kalibata: Debt Collector Tewas hingga Warung Dibakar
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
Kesaksian Kerabat Debt Collector yang Tewas Dikeroyok di Kalibata
1 Debt Collector yang Sempat Kritis Dikeroyok di Kalibata Dinyatakan Meninggal
Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa Naik ke Penyidikan, Polisi Siap Umumkan Tersangka
Advertisement
Advertisement