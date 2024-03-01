Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Kebayoran Baru

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:00 WIB
Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Kebayoran Baru
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sosok mayat seorang pria bernama Wija Purnawarman (48) ditemukan di dalam kali pinggiran Jalan Radio IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (1/3/2024) pagi tadi. Temuan itu pun menggegerkan warga sekitar.

Salah satu informasi itu diunggah oleh akun Instagram @merekamjakarta, yang mana disebutkan mayat pria paruh baya itu ditemukan di Kali Jelaweh, Jalan Radio IV, RT 005/04, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat sekitar pukul 07.10 WIB pagi tadi. Berdasarkan kartu identitas yang ditemukan dalam tubuhnya, korban beralamat di Jalan Karya IV, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang diunggah, korban yang berbadan gempal itu tampak mengenakan pakaian berwarna gelap. Korban tampak mengambang di pinggiran kali, yang mana jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar.

Petugas Damkar Jaksel yang menerima informasi temuan mayat itu lantas ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban dari kali. Korban lalu dievakuasi menggunakan tandu dan dibawa ke dalam mobil ambulans oleh petugas damkar.

Setelah 20 menit proses evakuasi, jenazah korban lantas dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan proses visum dan autopsi. Warga sekitar pun berkerumun untuk menyaksikan proses evakuasi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang kronologi temuan jenazah itu. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban lantaran masih diselidiki oleh polisi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement