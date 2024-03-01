Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Kebayoran Baru

JAKARTA - Sosok mayat seorang pria bernama Wija Purnawarman (48) ditemukan di dalam kali pinggiran Jalan Radio IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (1/3/2024) pagi tadi. Temuan itu pun menggegerkan warga sekitar.

Salah satu informasi itu diunggah oleh akun Instagram @merekamjakarta, yang mana disebutkan mayat pria paruh baya itu ditemukan di Kali Jelaweh, Jalan Radio IV, RT 005/04, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat sekitar pukul 07.10 WIB pagi tadi. Berdasarkan kartu identitas yang ditemukan dalam tubuhnya, korban beralamat di Jalan Karya IV, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam video yang diunggah, korban yang berbadan gempal itu tampak mengenakan pakaian berwarna gelap. Korban tampak mengambang di pinggiran kali, yang mana jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar.

Petugas Damkar Jaksel yang menerima informasi temuan mayat itu lantas ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah korban dari kali. Korban lalu dievakuasi menggunakan tandu dan dibawa ke dalam mobil ambulans oleh petugas damkar.

Setelah 20 menit proses evakuasi, jenazah korban lantas dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan guna dilakukan proses visum dan autopsi. Warga sekitar pun berkerumun untuk menyaksikan proses evakuasi tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang kronologi temuan jenazah itu. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban lantaran masih diselidiki oleh polisi.

(Arief Setyadi )