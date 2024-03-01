Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bubarkan Diri, Pedemo Dukung Hak Angket Siap Kembali Bawa Massa Lebih Besar pada 5 Maret

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:09 WIB
Demo dukung hak angket di DPR RI (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Sejumlah peserta aksi unjuk rasa pendukung digulirnya hak angket kecurangan Pemilu 2024 oleh DPR RI, telah selesai melaksanakan kegiatannya. Mereka berjanji akan kembali lagi ke DPR untuk melakukan aksi yang lebih besar.

Dari atas mobil komando, Hinsa selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi hari ini mengajak kembali para peserta untuk kembali ke depan gedung Utama DPR RI pada 5 Maret 2024 mendatang.

"Kita kembali lagi ke sini dengan jumlah massa yang lebih besar, 3 kali lipat dari jumlah hari ini," katanya dalam menyampaikan kalimat penutup, Jumat (1/3/2024).

Dia menyampaikan bahwa rencananya mereka akan datang kembali sekira pukul 07.00 WIB. Aksi lanjutan ini diharapkan bisa mendorong DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya, dengan menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui, pada 5 Maret 2024 nanti, DPR akan memulai masa persidangan baru, setelah sebelumnya tengah menjalani masa reses di daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing.

Sementara, salah satu perwakilan aliansi buruh dan perwakilan mahasiswa juga memastikan akan kembali pada 5 Maret dengan jumlah yang lebih besar.

(Arief Setyadi )

      
