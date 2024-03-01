Pedemo Bubar, Polisi Mulai Buka Jalur Busway Gatot Subroto Arah Slipi

JAKARTA - Polisi kembali membuka akses jalur busway Gatot Subroto arah Slipi pasca dilakukan penutupan imbas ada kegiatan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Dari pantauan, pembukaan jalur mulai dilakukan usai massa aksi yang terdiri dua kubu terkait hak angket DPR RI Pemilu 2024 membubarkan diri. Nampak, sejumlah pengendara sudah mulai bisa melalui jalur tersebut meskipun hanya satu jalur.

"Sejak pukul 17.00 WIB tadi untuk jalur busway sudah kami buka. Sehingga tidak terlalu tejadi kepadatan di arah senayan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo di lokasi, Jumat (1/3/2024).

Selain itu, pihak kepolisian juga bakal membuka seluruh jalur Gatot Subroto arah Slipi yang bertepatan di depan Gerbang Utama Gedung DPR RI. Terpantau, sejumlah petugas kebersihan masih membersihkan area lokasi unjuk rasa.

"Ini kami nanti sekitar pukul 18.00 lah, setelah nanti para petugas kebersihan selesai merapihkan, nanti kami buka segera," ujarnya.

(Arief Setyadi )