INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Batu Split Terguling Timpa Rumah Warga di Parung Panjang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:40 WIB
Truk Batu Split Terguling Timpa Rumah Warga di Parung Panjang
Truk tambang terguling di Parung Panjang, Bogor (Foto: Putra R)
BOGOR - Truk mengangkut batu split mengalami kecelakaan di Jalan M. Toha, Desa Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk itu terguling menimpa tembok rumah warga.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhiyan Mulya mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 03.20 WIB. Awalnya, truk yang dikendarai AD itu melaju dari arah Cigudeng menuju Tangerang.

"Velg kendaraan menghantam jalan rusak sehingga selang rem menjadi bocor," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (1/3/2024).

Truk pun terguling ke sisi kiri jalan. Yang mana, bodi truk dan muatan batu split menimpa rumah warga hingga mengalami kerusakan cukup parah.

"Menimpa rumah yang berada di sisi jalan sebelah kiri," ujarnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi dan membawa sopir ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Tidak ada korban jiwa, sopirnya ada sama Polsek," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
