HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Memanas, Massa Merangsek Masuk Lompati Barier Beton Desak Ketua KPU Keluar Gedung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |18:47 WIB
Demo Memanas, Massa Merangsek Masuk Lompati Barier Beton Desak Ketua KPU Keluar Gedung
Demo di KPU memanas (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Sekelompok massa aksi yang menolak pemilu curang melakukan aksi demo di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Jum'at (1/3/2024). Aspirasi yang telah disampaikan saat demo dirasakan kurang, hingga peserta aksi mendesak perwakilan KPU menemuinya.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, massa aksi mulanya membakar ban di depan kantor KPU. Lalu seorang massa aksi melompati barier beton agar bisa bertemu dengan perwakilan KPU.

"Mana Ketua KPU, mana, suruh keluar," ujar peserta aksi usai berhasil melompat barier beton.

Aksi tersebut ternyata diikuti peserta aksi lainnya, yang mengikuti rekannya merangsek melewati barier beton itu. Polisi yang berjaga langsung merespons agar peserta aksi tidak melakukan tindakan serupa.

Sempat terjadi gesekan antara massa aksi dengan petugas kepolisian di depan kantor KPU. Namun, polisi berhasil memukul mundur massa aksi dari titik yang sebelumnya telah diseterilkan.

Sebelumnya, massa aksi turut membawa kain berwarna hitam ratusan meter yang dijadikan simbol tentang lumpuhnya demokrasi di Indonesia. "Ini sebagai simbol matinya demokrasi," ujar salah satu peserta aksi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, selain kain ratusan meter, mayoritas massa aksi yang datang terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam. Mereka juga membawa poster yang berisikan penolakan hasil pemilu.

