Ada Pohon Tumbang di Jaksel, Perjalanan KRL dan Transjakarta Terganggu

JAKARTA - Hujan dengan intensitas sedang disertai nagin kencang melanda kawasan Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (1/3/2024), membuat pohon tumbang.

Tumbangnya pohon tersebut menggangu perjalanan KRL dan Bus Transjakarta.

Informasi pohon tumbang itu disampaikan oleh akun X KAl Commuter, @CommuterLine pada Jumat petang. Pohon tunbang terjadi diantara Stasiun Pondokranji-Kebayoran hingga membuat perjalanan KRL terganggu.

Commuter Line pun belum bisa melintasi jalur Pondok Ranji-Kebayoran lantaran pohon tersebut merintangi rel kereta.

Pihak Commuter pun menyampaikan permohonan maafnya tersebut pada pengguna KRL.

"Adanya Pohon Tumbang di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran, saat ini dalam proses evakuasi. Perjalanan KA belum dapat dilalui. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun Instagram @CommuterLine sebagaimana dikutip.

Sementara itu, di kawasan Jalan RC Veteran pun terdapat pohon tumbang. Alhasil, Bus Transjakarta pun tak bisa beroperasi melayani masyarakat rute Blok M-Bintaro.