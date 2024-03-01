Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi di Gedung DPR Sempat Memanas, Mobil Komando Dirusak Pedemo Lain

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |21:44 WIB
Aksi di Gedung DPR Sempat Memanas, Mobil Komando Dirusak Pedemo Lain
Mobil komando massa aksi dirusak pedemo lain (Foto : Tangkapan Layar/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) hari ini melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Dalam aksinya, mereka mendukung pemerintah RI untuk tidak terprovokasi oleh pedemo yang tidak bertanggungjawab.

Namun, rombongan tersebut tiba-tiba diserang oleh pendemo lain yang diduga bagian dari yang menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan. Serangan tersebut mengakibatkan sejumlah orang terluka, hingga mobil komando yang mereka bawa dirusak oleh oknum pedemo lain.

Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator aksi GMPD Lingga Nasution mengatakan, beberapa teman-temannya yang ikut melakukan aksi menjadi korban penyerangan tersebut. Dia juga mengaku sangat kaget, kenapa aksi damai yang mereka lakukan harus diserang.

"Selain kerugian materi, mobil komando dirusak parah, penganiayaan serta intimidasi di lokasi aksi kami juga mengalami luka-luka. Beberapa peserta aksi yang hendak menyuarakan aspirasi malah menjadi korban kekerasan di lokasi," ujarnya, Jumat (1/3/2024).

Mobil komandi aksi pengunjuk rasa dirusak pedemo lain di depan Gedung DPR (Foto: Istimewa)

Kemudian, Lingga menegaskan meskipun mengalami intimidasi serta teror oleh oknum tidak bertanggungjawab, dirinya dan teman-temannya tidak akan gentar untuk menyuarakan kebenaran.

"Kita harus meletakkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kami walaupun diserang dan diintimidasi, harus tidak boleh menyerah. Walaupun mobil komando dan kerugian sejumlah materi yang kami rasakan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement