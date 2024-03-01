Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjatuh dari Motor, Mahasiswi Unpam Tewas Terlindas Truk di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |23:44 WIB
Terjatuh dari Motor, Mahasiswi Unpam Tewas Terlindas Truk di Tangsel
Lokasi kecelakaan mahasiswi Unpam di Tangsel (foto: dok ist)
A
A
A

TANGSEL - Seorang mahasiswi Universitas Pamulang (Unpam), tewas terlindas truk fuso di Jalan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (1/3/2024) malam.

Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 21.00 WIB. Korban yang diketahui berinisial AS (21) disebut tengah melintas mengendarai sepeda motor matik dari arah Viktor menuju Pamulang.

Begitu melintas di depan Klinik Makmur Jaya, sepeda motor korban hilang kendali. Nahas tubuhnya terjatuh persis ke bagian roda depan kiri truk yang melaju di jalur yang sama.

Korban pun tewas seketika. Tak berselang lama, rekan sesama mahasiswi Unpam datang ke lokasi. Dari keterangan yang dihimpun, korban diketahui merupakan mahasiswi semester 3. Dia dikatakan hendak pulang ke rumah setelah selesai bekerja.

Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tangsel telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Beberapa saksi turut dimintai keterangan. Meski demikian, petugas belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan.

"Kita masih belum bisa memyimpulkan, tadi sudah ada saksi juga. Jadi saat kita tiba, kita cek kondisi korban memang terlindas truk," kata Brigadir Yuddy Jayusman.

Halaman:
1 2
      
