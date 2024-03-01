Pohon Tumbang Timpa KRL Tanahabang-Rangkasbitung, Penumpang Keluar dari Gerbong

JAKARTA - Pohon tumbang menimpa CommuterLine (KRL) relasi Tanah Abang-Rangkasbitung, pada Jumat (1/3/2024) malam. Hal nahas tersebut terjadi di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran.

"#InfoLintas adanya Pohon Tumbang di antara Stasiun Pondokranji-Kebayoran," tulis akun X (twitter) @CommuterLine.

Akibat kejadian itu, kaca depan kanan KRL pecah dan kiri retak. Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, sejumlah penumpang pun memilih keluar dari dalam gerbong kereta.

Mereka yang memilih keluar pun dibantu petugas KRL dan penumpang lainnya.

"Proses evakuasi pohon tumbang di antara Stasiun Pondok Ranji-Kebayoran telah selesai, perjalanan KA saat ini dalam proses penguraian kepadatan di lintas. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," keterangan lanjutan dari akun dimaksud.

(Awaludin)