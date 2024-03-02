Gempa M4,2 Guncang Kaimana Papua Barat

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Kaimana, Papua Barat, pada Sabtu (2/3/2024) sekira pukul 02.22 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X /Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4,49 Lintang Selatan - 133.85 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 02-Mar-2024 02:22:22WIB, Lok:4.49LS, 133.85BT (133 km BaratDaya KAIMANA-PAPUABRT), Kedlmn:137 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)