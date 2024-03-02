Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,0 Guncang Bantul

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |06:23 WIB
Gempa M4,0 Guncang Bantul
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Bantul, Yogyarakarta, pada Sabtu (2/3/2024), sekira pukul 05.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 10.36 Lintang Selatan - 109.47 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 02-Mar-2024 05:56:33WIB, Lok:10.36LS, 109.47BT (290 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bantul
