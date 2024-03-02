Humor Gus Dur: Soeharto Bingung Antara NU Lama dan Baru

JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur terkenal dengan kepiawaiannya dalam humor yang mampu menghangatkan suasana dan mengundang tawa.

Gus Dur tidak segan untuk bercanda dengan siapa pun, bahkan Soeharto, Presiden kedua RI, pernah menjadi sasaran guyonan dari sang kiai.

Dikutip dari buku "Mati Tertawa Bareng Gus Dur", pada suatu bulan Ramadan, Gus Dur diundang oleh Soeharto untuk berbuka puasa di kediaman presiden. Kiai Asrowi, seorang kiai Nahdlatul Ulama (NU), juga ikut hadir dalam undangan tersebut.

Setelah bersama-sama berbuka dan menjalani Sholat Maghrib berjamaah, Gus Dur dan Soeharto duduk bersama, menikmati kopi, dan berbincang santai. Soeharto pun bertanya apakah Gus Dur akan tinggal sampai malam di sana.

BACA JUGA: Siswi SMA Ditemukan Tewas Tergantung di Dalam Rumah

Gus Dur dengan santainya menjawab bahwa ia harus segera pergi ke tempat lain. Mendengar jawaban itu, Soeharto meminta agar Kiai Asrowi tetap tinggal.

Soeharto: “Oh, iya ya ya silaken. Tapi kiainya kan ditinggal di sini ya?”

Gus Dur: “Oh, iya Pak, tapi harus ada penjelasan.”

Soeharto: “Penjelasan apa?”

Gus Dur: “Sholat Tarawihnya nanti itu ngikutin NU lama atau NU baru?”