Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Soeharto Bingung Antara NU Lama dan Baru

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |06:38 WIB
Humor Gus Dur: Soeharto Bingung Antara NU Lama dan Baru
Humor Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur terkenal dengan kepiawaiannya dalam humor yang mampu menghangatkan suasana dan mengundang tawa.

Gus Dur tidak segan untuk bercanda dengan siapa pun, bahkan Soeharto, Presiden kedua RI, pernah menjadi sasaran guyonan dari sang kiai.

Dikutip dari buku "Mati Tertawa Bareng Gus Dur", pada suatu bulan Ramadan, Gus Dur diundang oleh Soeharto untuk berbuka puasa di kediaman presiden. Kiai Asrowi, seorang kiai Nahdlatul Ulama (NU), juga ikut hadir dalam undangan tersebut.

Setelah bersama-sama berbuka dan menjalani Sholat Maghrib berjamaah, Gus Dur dan Soeharto duduk bersama, menikmati kopi, dan berbincang santai. Soeharto pun bertanya apakah Gus Dur akan tinggal sampai malam di sana.

Gus Dur dengan santainya menjawab bahwa ia harus segera pergi ke tempat lain. Mendengar jawaban itu, Soeharto meminta agar Kiai Asrowi tetap tinggal.

Soeharto: “Oh, iya ya ya silaken. Tapi kiainya kan ditinggal di sini ya?”

Gus Dur: “Oh, iya Pak, tapi harus ada penjelasan.”

Soeharto: “Penjelasan apa?”

Gus Dur: “Sholat Tarawihnya nanti itu ngikutin NU lama atau NU baru?”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement