Gempa Berkekuatan M3,9 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang daerah Melonguane, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (2/2/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 06.17 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di 50 kilometer tenggara Melongaluane. Sementara itu, kedalaman gempa berjarak 27 kilometer.

"#Gempa Mag:3.9, 02-Mar-2024 06:17:58WIB, Lok:3.60LU, 126.89BT (50 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:27 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui ada tidak dampak gempa di Melonguane tersebut. Namun, masyarakat daerah Melonguane diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Awaludin)