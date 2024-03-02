Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Berkekuatan M3,9 Guncang Melonguane Sulut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |06:39 WIB
Gempa Berkekuatan M3,9 Guncang Melonguane Sulut
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,9 mengguncang daerah Melonguane, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (2/2/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 06.17 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di 50 kilometer tenggara Melongaluane. Sementara itu, kedalaman gempa berjarak 27 kilometer.

"#Gempa Mag:3.9, 02-Mar-2024 06:17:58WIB, Lok:3.60LU, 126.89BT (50 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:27 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui ada tidak dampak gempa di Melonguane tersebut. Namun, masyarakat daerah Melonguane diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Melonguane
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605//cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570//cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557//bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403//gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189368//gelombang_tinggi-dZx9_large.jpg
BMKG Deteksi Bibit Siklon 93S di Selatan Indonesia: Waspada Gelombang Tinggi di Bali–NTB–NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189334//hujan_di_jakarta-cqPI_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement