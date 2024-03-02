Mengenal Sosok Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes Asal Timor Timur

JAKARTA - Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, seorang jenderal TNI yang lahir di Timor Timur (kini Timor Leste). Saat ini, ia menduduki posisi penting sebagai Komandan Korem (Danrem) 161/Wira Sakti di bawah Komando Kodam IX/Udayana.

Lahir pada 18 Juli 1967 di Bobonaro, Timor Leste, perjalanan karier Brigjen Joao Xavier yang panjang membawanya kepada jabatan strategis tersebut.

Melansir tni.mil.id, Brigjen Joao Xavier mengambil alih posisi Danrem Wira Sakti dari Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang yang dipindahkan menjadi Waasops Panglima TNI.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/73/I/2024, tanggal 19 Januari 2024, yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Brigjen Joao Xavier, alumnus Akademi Militer tahun 1991, sebelumnya mengecap pengalaman sebagai Pamen Ahli Bidang Jemen Sishanneg Sahli Pangdam XVII/Cenderawasih dari tahun 2021 hingga 2024.