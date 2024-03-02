Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Tentara yang Menyandang Jenderal Bintang 5 di Dunia, Ada dari Indonesia

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |07:16 WIB
5 Tentara yang Menyandang Jenderal Bintang 5 di Dunia, Ada dari Indonesia
Jenderal Soedirman (Foto: Ist)
JAKARTA - Ada sejumlah jenderal di dunia yang memegang pangkat bintang 5. Pangkat tingkat tinggi dalam hierarki militer yang diperkenalkan pertama kali oleh Amerika Serikat pada tahun 1944.

Berikut daftar 5 jenderal bintang 5 di seluruh dunia, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1. Dwight David Eisenhower

Jenderal ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat AS dari 19 November 1945 hingga 6 Februari 1948. Pria yang juga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-34 ini lahir di Texas, 14 Oktober 1880, dan meninggal di Washington D.C pada 28 Maret 1969.

Eisenhower dikenal karena kebijakan moderatnya yang membuat AS menjadi negara terkuat, terproduktif, dan paling berpengaruh di dunia. Ia juga memimpin pasukan sekutu di Eropa Barat selama Perang Dunia II.

2. Omar Nelson Bradley

Bradley sempat menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata AS pada 1949 dan sebelumnya Kepala Staf Angkatan Darat AS pada 1948. Dalam Perang Dunia II dan Perang Korea, Bradley merupakan perwira tertinggi yang turut serta dalam pertempuran.

Pada 1950, ia dianugerahi pangkat jenderal bintang 5 dan menjadi anggota Komite NATTO. Bradley lahir di Missouri, 12 Februari 1893, dan meninggal di New York, 8 April 1981, mencapai usia 88 tahun.

3. Soeharto

Jenderal Besar asal Indonesia, Soeharto, lahir pada 8 Juni 1921 di Bantul, Yogyakarta, dan wafat di Jakarta, 27 Januari 2008, pada usia 86 tahun. Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 dari tahun 1967 sampai 1998.

Sebelum kepemimpinan politiknya, Soeharto memiliki peran penting dalam militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Ia mencapai pangkat Mayor Jenderal dan dikenal sebagai "the Smiling General" karena senyumannya yang khas.

Topik Artikel :
Jenderal jenderal bintang 5 TNI
