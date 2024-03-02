Hadiri Yogyakarta Royal Orchestra, Kapuspen TNI: Renungi Makna Kedaulatan dan Perjuangan Bangsa

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menghadiri acara Yogyakarta Royal Orchestra "Konser Hari Penegakan Kedaulatan Negara", bertempat di Aula Simfonia Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dikatakannya, pagelaran musik Yogyakarta Royal Orchestra berkolaborasi dengan paduan suara dari Universitas Indonesia bertujuan untuk merenungi makna kedaulatan dan perjuangan bangsa.

“Melalui alunan musik yang menyentuh jiwa dengan keindahan simponinya, seni musik dapat berfungsi sebagai perekat bangsa acara ini dilaksanakan setiap tahun sekali,” ujar Nugraha, Sabtu (2/3/2024).

BACA JUGA: Alasan Petinggi KKB Papua Yotam Bugiangge Dipecat dari TNI

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke - 10 Mensesneg Pratikno.

Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomis Kreatif diwakilkan Deputi bidang Ekonomi dan Produk Kreatif, Kadispenal Laksma I Made Wira Hadi Arsanta.