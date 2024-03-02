Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Yogyakarta Royal Orchestra, Kapuspen TNI: Renungi Makna Kedaulatan dan Perjuangan Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |08:01 WIB
Hadiri Yogyakarta Royal Orchestra, Kapuspen TNI: Renungi Makna Kedaulatan dan Perjuangan Bangsa
Kapuspen TNI Hadiri Yogyakarta Royal Orchestra
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar, mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menghadiri acara Yogyakarta Royal Orchestra "Konser Hari Penegakan Kedaulatan Negara", bertempat di Aula Simfonia Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dikatakannya, pagelaran musik Yogyakarta Royal Orchestra berkolaborasi dengan paduan suara dari Universitas Indonesia bertujuan untuk merenungi makna kedaulatan dan perjuangan bangsa.

“Melalui alunan musik yang menyentuh jiwa dengan keindahan simponinya, seni musik dapat berfungsi sebagai perekat bangsa acara ini dilaksanakan setiap tahun sekali,” ujar Nugraha, Sabtu (2/3/2024).

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono ke - 10 Mensesneg Pratikno.

Selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomis Kreatif diwakilkan Deputi bidang Ekonomi dan Produk Kreatif, Kadispenal Laksma I Made Wira Hadi Arsanta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement