Wapres Maruf Kembali ke Tanah Air Usai Sepekan Kunker di Selandia Baru

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyelesaikan agenda kunjungan kerja (kunker) di Selandia Baru. Dia terbang kembali ke Tanah Air, pada Sabtu (2/3/2024).

Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje S melepas keberangkatan Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin dan rombongan di Bandara Internasional Auckland, sekitar pukul 11.00 WS.

Dengan menggunakan pesawat GA-02 Boeing B777-300 ER, Wapres akan menempuh perjalanan selama 9 jam 10 menit hingga tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang.

Selain Dubes Fientje beserta Bapak Philipus Sarwom, turut melepas Wapres beserta rombongan dari Negeri Kiwi, yaitu Atase Pertahanan RI di Wellington Kolonel Chb. Herwanto Setyono beserta Ibu Iswatun Khasanah.

Selanjutnya, Senior Policy Officer – Indonesia, Ministry of Foreign Affairs and Trade Rebecca Wood, serta Visit Lead, Visits and Ceremonial Office Tim Mclvor.

(Fahmi Firdaus )