JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil pemilu yang dibacakan langsung oleh perwakilan 32 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi berjenjang nasional di kantor KPU RI, Jakarta Pusat.
Perolehan sementara pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD unggul di 12 wilayah pemilu luar negeri.
Sementara untuk perolehan suara dari 32 PPLN, untuk sementara dimenangkan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan jumlah 24.507 suara.
Sementara, pasangan nomor urut satu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar memperoleh 21.470 suara dan Ganjar - Mahfud mendapatkan 13.144 suara.
Namun, dalam rapat pleno hari ke-3 ini, terdapat satu PPLN yang belum disahkan karena saksi perwakilan peserta pilpres merasa keberatan. Saksi keberatan dengan apa yang dipaparkan oleh PPLN Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Rapat pleno berjenjang nasional ini akan terus berlangsung hingga 20 Maret 2024. Untuk pemilu luar negeri telah selesai 60 dari 128 PPLN.
Berikut daftar wilayah kemenangan pasangan Anies - Muhaimin
1. Pretoria, Afrika Selatan
Anies - Muhaimin: 80
Prabowo - Gibran: 67
Ganjar-Mahfud: 54
2. Islamabad, Pakistan
Anies - Muhaimin: 389
Prabowo - Gibran: 141
Ganjar-Mahfud: 47
3. Muscat, Oman
Anies - Muhaimin: 345
Prabowo - Gibran: 271
Ganjar-Mahfud: 139
4. Abu Dhabi, UEA
Anies - Muhaimin: 1.568
Prabowo - Gibran: 1.174
Ganjar-Mahfud: 380
5. Songkhla, Thailand
Anies - Muhaimin: 128
Prabowo - Gibran: 114
Ganjar-Mahfud: 39
6. Damascus, Suriah
Anies - Muhaimin: 164
Prabowo - Gibran: 85
Ganjar-Mahfud: 32
7. Jeddah, Arab Saudi
Anies - Muhaimin: 10.394
Prabowo - Gibran: 5.118
Ganjar-Mahfud: 1.487
8. Khartoum, Sudan
Anies - Muhaimin: 13
Prabowo - Gibran: 12
Ganjar-Mahfud: 2
9. Ankara, Turki
Anies - Muhaimin: 1524
Prabowo - Gibran: 749
Ganjar-Mahfud: 117
#Berikut daftar wilayah kemenangan pasangan Prabowo - Gibran
10. Bandar Sri Begawan, Brunei
Anies - Muhaimin: 1.512
Prabowo - Gibran: 4.251
Ganjar-Mahfud: 1.459