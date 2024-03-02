KPU Umumkan Rekapitulasi Suara 32 PPLN, Ganjar-Mahfud Menang Telak di 12 Wilayah

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil pemilu yang dibacakan langsung oleh perwakilan 32 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi berjenjang nasional di kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Perolehan sementara pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD unggul di 12 wilayah pemilu luar negeri.

Sementara untuk perolehan suara dari 32 PPLN, untuk sementara dimenangkan pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dengan jumlah 24.507 suara.

Sementara, pasangan nomor urut satu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar memperoleh 21.470 suara dan Ganjar - Mahfud mendapatkan 13.144 suara.

Namun, dalam rapat pleno hari ke-3 ini, terdapat satu PPLN yang belum disahkan karena saksi perwakilan peserta pilpres merasa keberatan. Saksi keberatan dengan apa yang dipaparkan oleh PPLN Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

BACA JUGA:

Rapat pleno berjenjang nasional ini akan terus berlangsung hingga 20 Maret 2024. Untuk pemilu luar negeri telah selesai 60 dari 128 PPLN.

Berikut daftar wilayah kemenangan pasangan Anies - Muhaimin

1. Pretoria, Afrika Selatan

Anies - Muhaimin: 80

Prabowo - Gibran: 67

Ganjar-Mahfud: 54

2. Islamabad, Pakistan

Anies - Muhaimin: 389

Prabowo - Gibran: 141

Ganjar-Mahfud: 47

3. Muscat, Oman

Anies - Muhaimin: 345

Prabowo - Gibran: 271

Ganjar-Mahfud: 139

4. Abu Dhabi, UEA

Anies - Muhaimin: 1.568

Prabowo - Gibran: 1.174

Ganjar-Mahfud: 380

5. Songkhla, Thailand

Anies - Muhaimin: 128

Prabowo - Gibran: 114

Ganjar-Mahfud: 39

6. Damascus, Suriah

Anies - Muhaimin: 164

Prabowo - Gibran: 85

Ganjar-Mahfud: 32

7. Jeddah, Arab Saudi

Anies - Muhaimin: 10.394

Prabowo - Gibran: 5.118

Ganjar-Mahfud: 1.487

8. Khartoum, Sudan

Anies - Muhaimin: 13

Prabowo - Gibran: 12

Ganjar-Mahfud: 2

9. Ankara, Turki

Anies - Muhaimin: 1524

Prabowo - Gibran: 749

Ganjar-Mahfud: 117

#Berikut daftar wilayah kemenangan pasangan Prabowo - Gibran

10. Bandar Sri Begawan, Brunei

Anies - Muhaimin: 1.512

Prabowo - Gibran: 4.251

Ganjar-Mahfud: 1.459