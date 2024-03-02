Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buka Kongres XXIII PGRI, Jokowi: Jasa Guru Besar untuk Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |10:16 WIB
Buka Kongres XXIII PGRI, Jokowi: Jasa Guru Besar untuk Negara
Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.17 WIB dengan mengenakan kemeja batik PGRI. Tiba di lokasi acara, Jokowi disambut Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.

BACA JUGA:

Jokowi Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN, Siap Jadi Hub Telekomunikasi Nusantara 

Pada Kongres XXIII PGRI yang diselenggarakan sejak tanggal 1 sampai 3 Maret 2024, ini mengambil tema Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas.

Tampak Jokowi didampingi oleh Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Selain itu, hadir juga Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

 BACA JUGA:

"Pagi hari ini saya harusnya masih di Palembang. Setelah hari Rabu saya ke Samarinda, Kamis ke Boltang, Jumat masih di IKN. Sabtu ada dua undangan PGRI dan IMM. Saya sampaikan ke pak Mensegneg IMM, maju ke Jumat malam, Alhamdulillah bisa," kata Jokowi mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Jokowi berkelakar sudah dua kali menghadiri acara PGRI hanya dalam tiga bulan. "Hanya dalam tiga bulan saya sudah datang ke dua acaranya PGRI. Ini jarang sekali, tiga bulan."

"Tapi sekali lagi, karena guru yang mengundang saya tidak bisa menolak. Jasa guru sungguh sangat besar untuk negara ini," kata Jokowi.

Topik Artikel :
guru Kongres PGRI PGRI Jokowi
