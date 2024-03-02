Kapan Mulai Puasa Ramadhan? Ini Versi PBNU dan Muhammadiyah

JAKARTA - Awal puasa 1445 Hijriah atau Ramadhan 2024 diperkirakan akan berbeda antara Muhammadiyah dengan PBNU. Lantas, kapan tanggal mulai puasa dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyampaikan hasil hisab awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Ditentukan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan pada 10 April 2024.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan wakil sekretaris Atang Solihin pada 29 Desember 2023 tersebut tercatat beberapa hasil hisab.

Dituliskan bahwa 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Senin Pahing 11 Maret 2024. Kemudian Idul Fitri 1 Syawal 1445 H pada Rabu Pahing 10 April 2024. Lalu Idul Adha 10 Dzulhijah 1445 pada Senin Kliwon 17 Juni 2023.

Sementara itu, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Waf menyampaikan penegasan terkait awal bulan Ramadhan 1445 H/2024 M. Dia menyatakan bahwa 1 Ramadhan 1445 H diprediksi bertepatan pada Selasa 12 Maret 2024.