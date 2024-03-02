Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapan Mulai Puasa Ramadhan? Ini Versi PBNU dan Muhammadiyah

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |11:17 WIB
Kapan Mulai Puasa Ramadhan? Ini Versi PBNU dan Muhammadiyah
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Awal puasa 1445 Hijriah atau Ramadhan 2024 diperkirakan akan berbeda antara Muhammadiyah dengan PBNU. Lantas, kapan tanggal mulai puasa dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu?

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyampaikan hasil hisab awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024. Ditentukan juga hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan pada 10 April 2024. 

 BACA JUGA:

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan wakil sekretaris Atang Solihin pada 29 Desember 2023 tersebut tercatat beberapa hasil hisab.

Dituliskan bahwa 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Senin Pahing 11 Maret 2024. Kemudian Idul Fitri 1 Syawal 1445 H pada Rabu Pahing 10 April 2024. Lalu Idul Adha 10 Dzulhijah 1445 pada Senin Kliwon 17 Juni 2023.

BACA JUGA:

5 Negara yang Mulai Puasa Ramadhan 11 Maret 2024 

Sementara itu, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), KH Sirril Waf menyampaikan penegasan terkait awal bulan Ramadhan 1445 H/2024 M. Dia menyatakan bahwa 1 Ramadhan 1445 H diprediksi bertepatan pada Selasa 12 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124559/lemhannas-R1XS_large.jpg
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement