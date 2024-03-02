Tanggapi Anies, Gerindra Sebut Jalan Tol Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

JAKARTA - Video pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, tentang kritik pembangunan infrastruktur, sedang menjadi pusat perhatian. Anies menekankan perlunya keadilan dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Doyan_Politik, Anies berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, harus memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat.

Dia mengkritik bahwa saat ini, tanah yang dilewati oleh jalan tol hanya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, sementara masyarakat yang memiliki tanah tersebut hanya bisa menjadi penonton dari mobil-mobil mewah yang melintas.

Menurut Anies rakyat yang memiliki tanah yang dilewati oleh jalan tol seharusnya juga berhak menikmati hasil keuntungan dari jalan tol tersebut. Dia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam pembangunan infrastruktur.

Terkait pernyataan Anies, Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai bahwa Anies kurang memahami manfaat dari pembangunan jalan tol. Menurutnya, jalan tol memiliki dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat dan wilayah yang dilaluinya.

BHS menjelaskan bahwa jalan tol dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dengan adanya jalan tol, wilayah yang sebelumnya tidak ramai dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Industri baru, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akan tumbuh pesat di sekitar akses keluar jalan tol.

"Jalan tol bisa menguatkan ekonomi wilayah yang dilewatinya. Infrastruktur jalan yang tadinya tidak ramai, dengan adanya infrastruktur tersebut akan meningkatkan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut, bahkan akan muncul ekonomi-ekonomi baru berupa industri - industri yang dibangun disekitar akses keluar jalan tol tersebut," ucap BHS, dikutip Sabtu (2/3/2024).

"Jalan tol ini juga bisa memperkecil kemacetan yang ada di jalan reguler antar kabupaten antar provinsi dan tentu akan mengurangi jumlah kecelakaan yang ada di jalan reguler antar privinsi antar kabupaten tersebut. Juga masyarakat yang menggunakan jalan tol akan lebih merasa nyaman dan aman,” ucapnya.